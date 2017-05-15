На пляжи Марбельи свозят речной песок

Пляжи Марбельи активно готовят к летнему туристическому сезону. Грузовики ежедневно привозят сюда тонны песка, который берут с берегов рек за пределами города.

Местные власти торопятся закончить все работы по благоустройству городских пляжей к концу мая - началу июня. Особое внимание уделяется пляжу Ла-Бахадилья - одному из самых посещаемых. Здесь уже восстановлено 200 метров побережья. Также работы ведутся на пляже Касабланка, который сильно пострадал от зимних и весенних штормов.