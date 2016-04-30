На пляжи Эстепоны завезут 40 тысяч тонн песка

Пляжам Эстепоны в этом сезоне потребуется 40 тысяч тонн нового песка. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Песок вымылся морем за зиму, этот процесс стал для города привычным в последние годы. Представитель городского совета Сусана Арагон, ответственная за пляжи, заявила, что восстановительные работы начнутся 15 мая и продолжатся в июне.

Арагон объяснила, что больше всего песка требуется пляжам, расположенным в районах Арройо Вакеро, Эль-Падрон, Бенамара и Аталайя. «Они потеряли больше всего песка из-за зимних бурь, сейчас пляжи полны голых камней», - сообщает чиновница.

40 тысяч тонн – рекордная цифра для Эстепоны. В 2015-м потребовалось завезти только 23 тысячи тонн, в 2014-м – 25 тысяч тонн, а в 2013-м – 23 тысячи. Песок, как и в предыдущие годы, будет взят в местных реках. Чиновники считают, что расходы на эти работы оправданы, так как в конечном итоге способствуют притоку туристов. «Хорошие условия для купания – лучший способ привлечь туристов», - говорит Арагон.

Она напомнила, что пляжи Эстепоны отвечают всем экологическим стандартам и были оценены городским советом на «отлично».