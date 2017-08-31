На пляже в Астурии отдыхающие вытащили на берег гигантского кальмара

Если присутствие медуз на испанских побережьях для отдыхающих можно назвать привычным явлением, то сюрприз, с которым столкнулись посетители пляжа в астурийском Льянесе, оказался для них неожиданностью.

Как сообщают информационные агентства страны, у берегов муниципалитта был замечен гигантский кальмар. Осмотрев его, туристы и жители города определили, что моллюск погиб. Когда же его вынесло на берег, им удалось рассмотреть, что длина его щупалец составляла около 5 метров.

Источники в мэрии Льянеса отметили, что появление кальмара у побережья действительно было незаурядным событием, равно как и тот факт, что отдыхающим удалось беспрепятственно вытащить его на берег.

О находке сообщили в экстренные службы, на место для организации транспортировки прибыл советник по вопросам охраны окружающей среды Хуан Карлос Армас. Кальмара доставили в помещения Гильдии рыбаков Льянеса, откуда он впоследствии будет передан в Генеральное управление правительства Астурии по вопросам рыбной ловли.