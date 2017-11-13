На пляже городка Торре-дель-Мар появятся пешеходный настил и смотровая площадка

На пляже андалусского муниципалитета Торре-дель-Мар появятся новый пешеходный мостик для прогулок и смотровая площадка, сообщает The Olive Press. Как рассказал заместитель мэра города Хесус Перес Атенсия, новая струкутра призвана стать "уникальной туристической достопримечательностью с фантастическими видами" на все побережье.

Как было сказано выше, конструкция будет состоять из двух элементов – дорожки для пешеходов и смотровой площадки в ее конце. Инфраструктура будет полностью адаптирована к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями. Проект учитывает принципы устойчивости и охраны окружающей среды. Он также включает в себя установку скамеек, урн для мусора и освещения, работающего за счет солнечной энергии.