На пляжах Таррагоны отдыхающим раздадут 10 тысяч пепельниц

Чтобы на пляжах Таррагоны было меньше мусора, этим летом отдыхающим раздадут около 10 000 пепельниц, сообщает La Vanguardia. Эта мера будет принята в рамках кампании по патрулированию и уборке пляжей, которая начнется 16 июня. Офицеры Городской гвардии будут следить за порядком по обычному летнему расписанию – с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Помимо этого, для отдыхающих будут работать службы по подаче заявлений в кемпингах. Они смогут заполнить привычные бумажные бланки или электронную PDF-форму. В число прочих новшеств летнего сезона также войдет установка 35 контейнеров для органического мусора и 35 станций по раздельному сбору мусора. Что касается пляжных баров, то в этом году будет работать только одно подобное заведение, расположенное на пляже Плайя-Ларга. Кроме того, на этом отрезке побережья будет увеличено число мест для парковки, а также оборудованы стоянки для велосипедов и для транспортных средств лиц с ограниченными физическими возможностями.

Городские автобусы EMT, в свою очередь, будут курсировать по стандартному летнему расписанию. В их числе – экспресс №16, линии 11 и 12 с остановками на пляжах Аррабассада, Савиноса и Ларга, а также в местечках Мора и Тамарит в случае последнего маршрута. Помимо этого, линия №22 будет продлена до яхтенного порта и пляже Миракле.

За безопасностью купающихся будут следить 48 спасателей, входящих в состав отрядов Красного Креста и Городской гвардии. Сезон их работы продлится до 13 сентября.