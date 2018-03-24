На пляжах Марбельи появились новые спасательные пункты

В Марбелье установлены «оранжевые пункты» - ящики со спасательным снаряжением. Они появились на трёх пляжах муниципалитета, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

Представители муниципальной администрации посетили пляжи, где были установлены новые средства спасения. Они отметили, что эта мера соответствует общему курсу на поддержание пляжей в надлежащем состоянии на протяжении всего года.

«Оранжевые пункты» появились на пляжах San Pedro Alcántara, La Venus и Cabopino.

Власти также сообщили, что планируется организовать аналогичные пункты у некоторых пляжных киосков и в отелях, чтобы охватить как можно большую территорию. Конечной целью проекта является установка таких конструкций вдоль всего побережья.