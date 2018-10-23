На пляжах Мар-Менор собрали 165 кубометров водорослей за две недели

У лагуны Мар-Менор в Мурсии чистят пляжи. За последние две недели с берегов было убрано более 165 кубических метров водорослей.

Бригады уборщиков работают в южной части Мар-Менор, в районе Лос-Уррутиас и Лос-Ньетос.

Местные власти отмечают, что удаление мёртвых водорослей предотвращает их попадание в лагуну и позволяет улучшить качество воды в Мар-Менор.

Из последних данных, полученных с 14 станций мониторинга, следует, что уровень прозрачности в лагуне в среднем составляет 4,81 м, в то время как в прошлом году в этот период он составлял всего 0,98 м. Видимость в воде превысила 90%.

Помимо природоохранных целей, уборка также направлена на повышение качества зон для купания.

С начала 2018 года с берегов Мар-Менор убрали более 4000 кубических метров водорослей.

Работу уборщиков контролируют биологи, которые следят за состоянием окружающей среды. Меры включают уборку мусора и биологического материала на берегу, а также очистку вод в некоторых особо уязвимых участках и обработку собранных отходов.