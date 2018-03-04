На пляжах Бенидорма появятся автоматы для зарядки телефонов

Мэрия Бенидорма (Аликанте) запускает в тестовом режиме проект по установке станций для зарядки мобильных устройств на пляжах.

Первые ячейки с зарядкой появятся следующим летом на двух пляжах Бенидорма, известных как «библиопляжи».

Пока не сообщается ни точное место, где будут располагаться автоматы, ни стоимость новой услуги. В то же время известно, что это будут электронные ячейки с быстрым доступом и двойным функционалом: с одной стороны, в них можно будет оставить личные вещи, с другой – подзарядить телефон.

Также власти Бенидорма анонсировали увеличение количества общественных туалетов на пляжах. Уже к Страстной неделе новые модули будут установлены в Ринкон-де-Лойкс, Пасео-де-Тамариндос, Пасео-Колон и других местах.