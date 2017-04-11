На пляжах Барселоны официально начался сезон средней активности

В минувшую субботу мэрия Барселоны запустила протокол работы муниципальных служб, соответсвующий сезону средней активности на пляжах города. Как сообщает La Vanguardia, он включает в себя мероприятия в сфере охраны, предотвращения экстренных ситуаций, информации и развлечений и действует на более чем 4,5 километрах побережья между пляжами Сан-Себастиа и зоной купания Форум.

В свою очередь, на пляже Льевант во второй раз подряд будет оборудована зона, подходящая для отдыха с собаками, попасть в которую можно будет с 1 июня по 25 сентября. В течение этого периода вход на все прочие пляжи Барселоны с животными будет запрещен. Вышеупомянутая зона будет иметь такую же площадь в 1 250 квадратных метров, как и в прошлом году, и будет рассчитана на 100 собак, однако будут усилены меры по обеспечению гигиены. Кроме того, планируется расширить функционал работников информационной службы. В общей сложности за время пилотных испытаний в прошлом году через пляжи прошло 13 241 животное.

В период средней активности работа муниципальных служб зависит от метеорологических условий и от того, идет ли речь о рабочих или выходных днях. В этом году данный сезон охватит все выходные апреля, пасхальную неделю с 10 по 17 апреля, а также весь май вплоть до 28 числа. В этот день начнется высокий сезон, который продлится до 18 сентября. После этого вновь начнется период средней активности, который продлится до 30 сентября ежедневно, а также все выходные октября и в праздничные дни 12 и 13 октября.

В рамках подготовки к новому сезону число урн в песчаной зоне увеличилось в пять раз, с 50 до 250. На многих пляжах действуют точки доступа по Wi-Fi, а также работают службы поддержки людей с ограниченными физическими возможностями. К услугам посетителей пляжейе работают 126 общественных уборных, 31 из которых адаптирована к нуждам лиц с ограниченными физическими возможностями, а также 97 душей и 17 гардеробных.

Представители мэрии напомнили, что из-за январских штормов пострадало почти 80% деревянного настила в купальной зоне Форум, в результате чего ремонта требуют 1 330 квадратных метров покрытия. В настоящее время процесс находится на этапе проведения тендера. Помимо этого, городская администрация обновляет систему громкой связи на пляжах Богатель, Мар Белья, Нова Мар Белья и Льевант.