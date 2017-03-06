На острове Тенерифе пройдет съезд трэвел-блоггеров со всего мира

С 26 по 28 мая в Санта-Крус-де-Тенерифе пройдет встреча трэвел-блогеров Travel Bloggers Meeting 2017 #TBMTenerife, в рамках которой на острове встретятся 160 авторов заметок о путешествиях из Испании, Южной Америки и Европы. Как сообщают информационные агентства, мероприятие пройдет при поддержке местной администрации, а также авиакомпании Vueling и агентства по прокату автомобилей Sixt.

Советник регионального правительства по вопросам туризма Альберто Бернабе отметил "неоценимое влияние" конгресса, в рамках которого "более ста блогеров узнают и напишут о Тенерифе". Параллельно с рабочими встречами авторы смогут принять участие в различных мероприятиях и познакомиться с основными туристическими достопримечательностями острова для последующего отражения сведений о них в своих статьях и репортажах. В их число войдут дегустация блюд местной кухни, знакомство с местными ремеслами, пешие горные походы, посещение национального парка Тейде, наблюдение за китами, участие в водно-спортивных развлечениях и многое другое.

Ранее конгресс Travel Bloggers Meeting проводился в Севилье, Барселоне, Малаге, Буэнос-Айресе, Сьерре-де-Гредос, Хихоне, Пласенсии и Андорре. Последнее мероприятие было упомянуто в Twitter 37,9 миллиона раз.

Авиакомпания Vueling, которая сотрудничает с оргкомитетом мероприятия уже пять лет, обеспечит первым ста записавшимся на участие в нем скидку в размере 50% на перелеты туда и обратно на маршрутах, соединяющих Тенерифе с материком. В свою очередь, компания Sixt, третий раз подряд выступающая спонсором Travel Bloggers Meeting, обеспечит блогерам скидки на аренду машин и выделит премии победителям различных конкурсов.