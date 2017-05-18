На острове Лансароте начали готовить гамбургеры с кактусами

Кактус - обычный продукт мексиканской кухни, но не очень популярный в Испании. На острове Лансароте решили это исправить и представили широкой публики новый кулинарный шедевр - гамбургер с кактусом. 17 мая новое блюдо представил Центр искусства, культуры и туризма Лансароте.

Гамбургер состоит из булочки с добавлением томатов, соуса на основе йогурта, сыра, рукколы и кактусовой котлеты. Все игредиенты - местные, выращенные на Лансароте. Диетологи говорят, что такой гамбургер не только вкусный, но и полезный - в отличие от своего мясного аналога. Кактус стабилизирует уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина, очищает кровеносные сосуды и кишечник, защищает печень, успокаивает желудок, способствует насыщению организма и даже помогает пороться с похмельем.

Теперь местным отелям, ресторанам и барам предстоит внедрить новое блюдо в свои меню.