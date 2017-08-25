На некоторых улицах Барселоны ограничат движение из-за терактов

Мэрия Барселоны, а также правительства Каталонии и Испании согласовали увеличение числа мобильных структур, затрудняющих движение по наиболее оживленным районам города. Как сообщают информационные агентства Испании, в свете произошедших на прошлой неделе терактов власти также намерены рассмотреть возможность принятия более радикальных мер постоянного характера. В их числе – размещение фиксированных препятствий на улицах, а также превращение некоторых из них в пешеходные бульвары.

Соответствующие заявления были сделаны в ходе пресс-конференции после внеочередного совещания Локального комитета по вопросам безопасности во главе с мэром Адой Колау. В нем также приняли участие представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мильо и советник региона по вопросам внутренних дел Хоаким Форн.

Помимо этого, администрация намерена работать над усовершенствованием камер видеонаблюдения с точки зрения качества и разрешения, создать особую группу для анализа рисков, новую совместную организацию по предотвращению экстренных ситуаций и управлению ими, а также развитию образовательных программ в данной области.