На Майорке запретят сдавать квартиры на праздники

Власти Пальмы первыми в Испании решили ввести запрет на сдачу в аренду частного жилья в праздничные дни. С помощью запрета городские власти намерены противостоять массовому туризму и «сохранить» город для его жителей.

Запрет вступит в силу с июля текущего года. Он коснётся не всех типов жилья. Обособленные дома и виллы по-прежнему можно будет сдавать в наём в любое время.

Мера вводится в ответ на стремительный рост цен на аренду жилья. По сравнению с 2016 годом аренда подорожала на 7,4%, а за период с 2013 года рост цен составил 40%.