На Майорке устанавливают самый большой в Европе подвесной бассейн

Руководство отеля, который принадлежит сети Meliá, отмечает, что это будет самый большой бассейн такого типа не только в Испании, но и во всей Европе. Конструкция представляет собой два бассейна длиной 48 метров каждый. Бассейны разместятся на крыше, соединяющей два здания гостиничного комплекса. Дно подвесного бассейна будет прозрачным, и из него можно будет наблюдать за происходящим внизу.

Открытие Calvià Beach The Plaza, который расположился на месте Sol Jamaica, намечено на июль. Но номера в нём уже можно забронировать ЗДЕСЬ

В четырёхзвёздочном отеле будет 273 номера. На территории комплекса появится порядка двух десятков заведений, включая рестораны, бары и магазины. Также отель будет располагать 200 парковочными местами на подземной стоянке, строительство которой стало одним из самых сложных этапов для реализации из-за грунтовых вод.