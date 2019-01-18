На Майорке растёт популярность рыбацких экскурсий

Число туристических экскурсий с традиционной рыбалкой на Майорке и Менорке выросло на 50% в 2018 году. В общей сложности было проведено 255 туров, в которых приняло участие более 800 туристов.

Как сообщила компания Pescaturismo, специализирующаяся на таких экскурсиях, на них преобладают туристы из Германии, на которых приходится 39%. Также развлечение пользуется популярностью среди гостей из Южной Кореи, ЮАР и Новой Зеландии.

Рыбацкие экскурсии проводятся круглый год. Так, в последнюю неделю декабря состоялось шесть туров: два – в Пальме, три – в Андрайче и ещё один – в Алькудии.

Также сообщается, что доходы рыбаков от этой деятельности, в некоторых случаях превысили 8,5 тысяч евро.