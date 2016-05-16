На Майорке проходит фестиваль вина Wine Days Mallorca

На Майорке в минувшие выходные начался винный фестиваль Wine Days Mallorca. Фестиваль проводится уже в третий раз. В этот раз он продлится девять дней – с 14 по 22 мая. Все мероприятия так или иначе будут связаны с вином.

В праздничных мероприятиях принимают участие разные муниципалитеты острова: Сенсельес, Санта-Мария-дель-Ками и другие. Местные власти отмечают важность винного туризма для экономики Балеарских островов и надеются, что фестиваль будет способствовать его популяризации.

В рамках фестиваля пройдут дегустации, вертолетные экскурсии, велосипедные туры по виноградникам, гастрономические мастер-классы и т.д. А 21 мая с 18:30 до 23:00 будет проходить выставка Fira de Vi i Gastronomia на площади Консепсьё в Биниали, где разместятся фуд-траки.

Wine Days Mallorca поддерживает Европейский сельскохозяйственный фонд. Мероприятия посещают не только туристы, но и профессионалы отрасли.