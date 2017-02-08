На Майорке представили лучшую закуску-тапас Балеарских островов

Организаторы гастрономического мероприятия TaPalma посетили I специализированную выставку Horeca Baleares для представителей сектора гостеприимства и ресторанного бизнеса. Как сообщают информационные агентства Испании, они представили на мероприятии лучшую закуску-тапа, одержавшую победу в прошлогоднем конкурсе TaPalma de Oro 2016. Ею оказался морской гребешок в ароматизированной темпуре с губкой из томатов и пармезана и осьминогом, обжаренном в соусе кимчхи.
Шеф-повар ресторана Ca na Joana Оскар Фонтан провел кулинарный шоу-класс по приготовлению этого замысловатого блюда, которое представит Балеарские острова на следующем национальном конкурсе закусок тапас и пинчос в Вальядолиде. Что касается TaPalma 2017, то в этом году конкурс пройдет с 16 по 21 октября.Темы: Туризм Пальма де Майорка