На Майорке представили лучшую закуску-тапас Балеарских островов

Организаторы гастрономического мероприятия TaPalma посетили I специализированную выставку Horeca Baleares для представителей сектора гостеприимства и ресторанного бизнеса. Как сообщают информационные агентства Испании, они представили на мероприятии лучшую закуску-тапа, одержавшую победу в прошлогоднем конкурсе TaPalma de Oro 2016. Ею оказался морской гребешок в ароматизированной темпуре с губкой из томатов и пармезана и осьминогом, обжаренном в соусе кимчхи.