На Майорке хулиганы с дронами открыли "охоту" на загорающих девушек

Показательный случай произошел на днях на юго-востоке острова. В полицию обратилась группа отдыхающих на Майорке девушек. Они рассказали, что решили раздеться и позагорать на яхте, которую специально пришвартовали в тихой гавани у пляжа С’Ареналь. Мирному отдыху семи подруг помешал жужжащий звук над их головами. Тогда девушки и заметили моргающий красный огонек на беспилотном летательном аппарате и поняли, что их снимают. Управляли дроном мужчины на борту другой яхты, находившейся на расстоянии примерно 20 метров. Девушки направились к ним, чтобы выразить свое возмущение. Они требовали удалить запись и грозились забрать аппарат, но молодые люди продолжали смотреть ее и смеяться. Остановились они только после того, как одна из присутствующих начала снимать хулиганов на видео и заявила, что сообщит о случившемся в полицию.

По возвращении на берег мужчины предложили заплатить некую сумму, чтобы «поужинать в хорошем ресторане», если девушки забудут о случившемся. В ответ подруги отправились в полицию и подали заявление. Представители правоохранительных органов рассказали, что вмешались в ссору. В настоящее время они проверяют, есть ли у дрона необходимая лицензия и можно ли расценивать действия его владельцев как вторжение в личное пространство.