На крыше Музея Тиссена в Мадриде летом будет работать ресторан

Ресторан Mirador Thyssen открыл свои двери на крыше Музея Тиссена-Борнемисы в Мадриде. Заведение будет работать в летний период с 29 июня по 2 сентября.

С крыши здания открывается панорамный вид на Пасео-дель-Прадо и церковь Сан-Херонимо. В Mirador Thyssen также с 26 июня по 30 сентября разместится временная выставка работ Клода Моне и его учителя Эжена Будена.

Меню ресторана основано на «лучших продуктах национального происхождения» и включает блюда как в традиционной, так и современной интерпретации. Среди них северный и красный тунец, палтус, кантабрийская треска, галисийская говядина, иберийский хамон бельота и испанские сыры. Кроме этого, есть и блюда с интернациональным оттенком: тартар из тамаринда со стеблями васаби, кальмары с хумусом, севиче из лука и перца или лапша удон с морскими гребешками.