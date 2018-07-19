На Коста-дель-Соль вновь замечена акула?

Отдыхающие на пляже Бенальмадены (Малага) в прошлое воскресенье наблюдали у самого берега торчавший из воды спинной плавник, внешне похожий на акулий.

В социальных сетях появился 2-минутный ролик, на котором запечатлён плавник в движении, а также двое мужчин на водном мотоцикле, пытающиеся увести «акулу» подальше от берега.

Некоторые очевидцы призвали к спокойствию, заявив, что, судя по поведению, вероятнее всего, это была не акула, а луна-рыба. При этом хозяин плавника из воды так и не показался.