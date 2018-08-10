На Коста-дель-Соль появились тематические душевые

На пляже Торре-дель-Мар (Малага) на этой неделе открыли душевые нового формата. Две оригинальные конструкции имеют форму маяка и форму гигантского шлёпанца.

В мэрии подчёркивают, что идея тематических душевых появилась именно в Торре-дель-Мар и её ни у кого не заимствовали. В администрации надеются, что проект сделает город и его пляжи ещё более привлекательными для туристов.

Душевая-маяк расположена напротив фонтана Virgen del Carmen. У мультяшного персонажа есть руки, застывшие в модном танцевальном движении «даб». С помощью регулятора «руки» превращаются в душ. Сбоку маяк также оснащён краном для мытья ног.

Вторая душевая, представляющая собой гигантский шлёпанец, установлена со стороны улицы Пасео-Ларио. Конструкция также оборудована устройством для ног и имеет по одному душу с каждой стороны.

Сообщается, что душевые изготовлены с применением вспененного полистерола, стекловолокна и нержавеющей стали.

Городские власти пообещали продолжать улучшать инфраструктуру местных пляжей.