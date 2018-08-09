На канатной дороге в Парке Кабарсено можно будет поужинать прямо в воздухе

Природный парк Кабарсено в Кантабрии запускает новую услугу – ужин с видом во время поездки по канатной дороге. Блюда будут подавать прямо в кабинки. Над меню работал шеф-повар Серхио Бастард.

Акция Las cenas de Cabárceno by Sergio Bastard будет проходить по пятницам в июле и августе. Всего запланировано 5 таких вечеров: 6, 13 и 27 июля и 10 и 17 августа.

Для этого проекта Бастард, известный по телешоу Topchef, подготовил два десятка закусок, которые включают как его авторские рецепты, так и блюда, вдохновлённые кантабрийской кухней. Среди них анчоусы с фисташками и инжиром, тартар из креветок с голландским соусом, хамон из мяса вагю, иберийский стейк, бао с бычьим хвостом, нигири из каракатицы, джем из томата и петрушки.

Ужин, включая напитки, обойдётся в 60 евро на человека. Поездку следует бронировать заранее.

Шеф-повар отметил, что при создании меню старался учитывать условия, в которых будет проходить ужин и ограниченное пространство в кабинках. Кроме того, предполагается, что туристы должны успеть насладиться не только едой, но и пейзажами.

Отужинать можно будет на первой линии канатной дороги, которая начинается со «слоновьей» станции. Блюда будут подавать во время остановок на смотровых площадках. Продолжительность поездки составляет 45-50 минут. Максимальное количество посетителей, которое сможет воспользоваться услугой за один вечер, составляет 152 человека.