На Канарских островах активизировались змеи

Первые экземпляры этого вида были обнаружены на Канарских островах в конце 90-х годов. В последние годы численность змей возросла в результате естественных процессов размножения, с одной стороны, и безответственности некоторых местных жителей, с другой. Островитяне заводят этих змей в качестве домашних питомцев, несмотря на существующий на запрет, а после отпускают их на волю, либо змеи сами уползают от хозяев.

Экологи обеспокоены тем, что увеличение популяции калифорнийских змей может нанести серьёзный ущерб экосистеме и биоразнообразию Гран-Канарии. Местные власти пытаются взять под контроль распространение этого вида. В то же время, несмотря на отлов 900 особей в 2017 году, на юге острова, в Сан-Бартоломе-де-Тирахана, был обнаружен новый очаг обитания змей.

С начала 2018 года специалисты поймали более 60 особей. На протяжении года отловом занимаются четыре постоянных специалиста, а в период активности змей к ним присоединяется дополнительный персонал.

Власти острова призывают местных жителей к содействию в отлове змей. Специально для этих целей было создано бесплатное мобильное приложение Lampropeltis, с помощью которого пользователь, заметивший змею, одним нажатием может указать её геоположение. Также о встрече со змеёй можно сообщить в службу 112 или в соответствующие органы. Отмечается, что калифорнийская королевская змея не ядовита, но поймать её живой непросто.

28 апреля в Тельде пройдёт мероприятие при участии волонтёров, которые помогут с отловом змей, а также с проведением информационной кампании среди населения.