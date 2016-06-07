На Канарах растет популярность туристической аренды квартир

Туристы, приезжающие на Канарские острова, предпочитают останавливаться в квартирах. В апреле число арендовавших такой тип жилья достигло 2,3 миллиона человек, увеличившись на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального института статистики, 72% из предложенных для съема квартир были заняты.

На Тенерифе за апрель было зарегистрировано 851 063 ночевок, в то время как на Лансароте загруженность была самой высокой - 79,1% от всех предлагаемых квартир. Больше всего ночей гости провели в апреле в Сан-Бартоломе-де-Тирахана (Гран-Канария), Ароне (Тенерифе) и Тиасе (Лансароте).

Кроме того, выросла популярность сельского туризма на островах. В этом сегменте зарегистрированы 31 008 ночевок.