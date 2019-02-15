На Канарах продвигают свадебный туризм

Канарские острова решили изменить подход к свадебным и романтическим турам, в соответствии с последними тенденциями. Компания Promotur Turismo de Canarias представила обновлённые промо-материалы с более широким и разнообразным предложением туров для пар.

В Совете по туризму, культуре и спорту сообщили, что платформа для организации свадебных путешествий siquieroislascanarias.com была обновлена и теперь основывается на более современном подходе к церемониям, в которых главную роль играет вдохновение.

Архипелаг позиционируется как идеальное место для организации «свадьбы мечты», благодаря, в первую очередь, природе и климату, который позволяет проводить церемонии в любую пору года.

На Канарах делают ставку на современные пары, которых интересуют нетрадиционные церемонии: под звёздным небом, в лесу или в окружении вулканических пейзажей. При этом в компании подчёркивают, что о приверженцах традиций также не будут забывать.

На островах готовы женить любые пары, включая гомосексуалов и гетеросексуалов, представителей разных национальностей, возрастов и религий.