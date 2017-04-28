На Канарах может появиться заповедник для китов и дельфинов

Испанское подразделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) подало в Конгресс депутатов петицию о создании заповедника китообразных у берегов Канарских островов, под которой уже подписались 52 000 человек.

Активисты добиваются усиления защиты этих животных в восточной и южной частях островов Лансароте и Фуэртевентура. По словам руководителя программы по защите океанов на Канарах Беатрис Айала, в этом районе обитают «более трети всех существующих в мире китов и дельфинов». Помимо этого, данная зона играет важную роль с точки зрения питания и миграции этих животных. Здесь обитают 29 различных видов китообразных, из которых 11 населяют воды у побережья архипелага в течение всего года.

Основную угрозу для морской фауны представляют плавающие в воде мусор и пластик, столкновения с судами, акустическое загрязнение, вызванное движением кораблей, и сброс вредных отходов в воду.

Как отметила Айала со ссылкой на исследование, проведенное Университетом Лас-Пальмаса, 85% выбросившихся на берег китов с установленной причиной смерти погибли именно из-за столкновения с кораблями. По этой причине эксперты предлагают создать защищенную морскую зону. Данное предложение связано с идеей о создании научного заповедника, которую правительство рассматривает с 2011 года.