На Канарах 300 туристов провели ночь в казармах из-за непогоды

Туристы, которые не могли улететь с острова Ла-Пальма из-за погодных условий, провели три ночи подряд в казармах военного городка El Fuerte в Брения-Баха.

Более 300 туристов, преимущественно немцы, а также французы и британцы, авиарейсы которых были отменены, не имели возможности переночевать в отелях острова. Как сообщили в Министерстве обороны, в большинстве случаев речь идёт о пожилых людях, средний возраст которых составляет 60 лет. Также в казармах были размещены две семьи с четырьмя маленькими детьми.

Ураганный ветер заблокировал доступ к острову как по воздуху, так и по морю. Аэропорты больше не могли предоставлять питание такому количеству людей, в связи с чем они вынуждены были обратиться к услугам местной кейтеринг-компании. Для питания туристов была приспособлена военная столовая.