На Ибице в сентябре состоится фестиваль пива

В выставочном центре Ибицы 14-16 сентября пройдёт ежегодная Ярмарка пива, на которой будут представлены порядка 170 сортов пенного напитка со всего мира. Кроме пива посетителям обещают вкусную еду, живую музыку и танцы.

По словам организаторов, в 2017 году фестиваль посетило более 10 тысяч человек. В нынешнем году мероприятие будет проходить в одиннадцатый раз.

На открытии ярмарки 14 сентября в 19:00 танцевальная группа Colla de Sa Bodega познакомит зрителей с фольклорными танцами острова Ибица. Музыка будет также звучать в исполнении местных коллективов.

В этом году фестиваль организован в сотрудничестве с Федерацией больных синдромом Аспергера. У стенда ассоциации можно будет ознакомиться с её деятельностью на Балеарских островах и в остальной части Испании, а также сделать пожертвования, купить лотерейный билет, символический браслет или домашний десерт в поддержку организации.