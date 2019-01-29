На Ибице появится сайт для проверки легальности туристического жилья

Совет Ибицы запускает новый онлайн-сервис, где клиенты и компании смогут проверять легально ли сдаются в аренду туристам квартиры и дома.

В дирекции по туризму пояснили, что услуга будет введена перед началом нового туристического сезона. На странице нужно будет ввести идентификационный налоговый номер агентства недвижимости или владельца.

Страница будет запущена на портале ibiza.travel. С помощью особого защищённого доступа можно будет получить сведения о владельце или пользователе недвижимости и точном местоположении объекта, а также кадастровую информацию.

Кроме того, на портале появится специальный интерфейс, который позволит блокировать жильё не внесённое в реестр туристической недвижимости Ибицы.

В дополнение на сайте разместят информацию о регистрации квартиры или дома в качестве туристического жилья, включая требования и необходимую документацию.