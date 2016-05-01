На Ибице хотят запретить пить на улице – даже воду

Нынешним летом гостям Ибицы следует опасаться обезвоживания: в соответствии с новым постановлением властей прибрежного города Сан-Антонио-Абад под запретом может оказаться распитие любых напитков на его улицах, и даже воды. Соответствующий вариант городская администрация рассматривает в рамках борьбы с пьянством, которое обеспечило курорту дурную славу.

Меры, находящиеся на рассмотрении, но пока еще не одобренные, подразумевают штрафы в размере 750 евро для туристов, пойманных за нарушением запрета, даже если они пьют из бутылки из-под воды или стаканчика для чая или кофе. "С учетом того, как трудно полицейским определить, идет ли речь об алкогольном или безалкогольном напитке, необходимо установить полный запрет", - объясила советник мэрии Аида Алькарас. "Естественно, распитие напитков на террасах баров будет разрешено, однако забрать их за пределы заведения посетителям не удастся", - подчеркнула Алькарас.

Сан-Антонио-Абад пользутся репутацией излюбленного места для вечеринок среди молодых путешественников, приобретающих туристические пакеты, в особенности из Великобритании. Прошлым летом его улицы и улицы курорта Магалуф, расположенного на соседнем острове Майорка, патрулировали британские полицейские. Основная цель данной инициативы заключать в том, чтобы удержать представителей данной группы туристов от неподобающего поведения за рубежом.