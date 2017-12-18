На горнолыжном курорте Сьерра-Невада состоялся первый ночной спуск

В выходные на горнолыжном курорте Сьерра-Невада состоялся первый ночной спуск по трассе Эль-Рио, к началу которой ведет подъемник Al Andaluz. Как сообщают информационные агентства Испании, мероприятие началось в 19:00 и завершилось в 21:30. В общей сложности для катания в эти выходные доступы 54 трассы, которые обслуживают 16 подъемников. Толщина снежного покрова составляет от 20 до 70 сантиметров.