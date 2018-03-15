На горнолыжной станции в Пиренеях прошло кулинарное шоу

На горнолыжной станции в Пиренеях Грандвалире в четвёртый раз в этом сезоне состоялось кулинарное шоу Snow Club Gourmet, которое на этот раз было посвящено красному тунцу.

Помимо дегустаций во время мероприятия показали, как разделывается красный тунец, вес которого может достигать 600 кг, а длина – 3 метров. На глазах гостей была разделана 130-килограммовая рыба, самые аппетитные части которой после достались посетителям.

Позже состоялся тематический ужин с блюдами из тунца. За приготовлением ужина «со средиземноморскими угощениями и азиатскими ощущениями» стояла шеф-повар Адриана Баньо, известная как «суши-женщина».

Snow Club Gourmet проводят на горнолыжном курорте второй сезон подряд. Таким образом, по задумке организаторов, Грандвалира предстаёт как нечто большее чем горнолыжный курорт, и может похвастаться не только лучшими спортивными сооружениями, но и качественными продуктами и специальными кулинарными мероприятиями.

Предыдущие встречи клуба в этом сезоне были посвящены итальянским продуктам, рынку Бокерия и кухне бассейна реки Эбро. Пятое и последнее в этом сезоне мероприятие пройдёт 7 апреля. На нём заведовать будет шеф-повар Марк Рибас, известный по телевизионным шоу.