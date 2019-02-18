На борту Iberia появилась виртуальная реальность

3D-контент включает игры, фильмы для разной аудитории, туристические путеводители, а также документальные фильмы, позволяющие виртуально погрузиться под воду в Красном море или побывать на концерте в первом ряду. Первые очки появятся на рейсах, следующих в Нью-Йорк и Тель-Авив. Стоимость услуги составляет 6 евро.

В руководстве авиалинии сообщили, что новинка представляет собой часть программы по цифровой трансформации компании.

В компании Inflight VR, которая занимается разработкой контента для авиалинии, уверены, что Iberia находится в авангарде технологического развития, а виртуальная реальность обладает большим потенциалом для улучшения впечателний от полёта.

С другой стороны, разработчики заверяют, что весь контент был специально адаптирован под условия в самолёте, дабы сохранить безопасность на борту.

Iberia и Inflight VR подписали договор о сотрудничестве на полгода. По окончании этого периода в авиакомпании проанализируют итоги и примут решение, стоит ли включать услугу на дальних рейсах.