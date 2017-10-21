Музыкальный фестиваль Doctor Music станет крупнейшим в Европе

Музыкальный фестиваль Doctor Music, который пройдет в местечке Эскаларре в каталонской комарке Пальярс-Собира с 12 по 14 июля 2019 года, станет крупнейшим в своем роде мероприятием в Европе: его площадка займет в общей сложности 140 гектаров. Как сообщают информационные агентства, 28 из них будут отведны под сцены, рестораны и различные услуги. С момента начала продаж 30 мая было реализовано более 1 000 билетов.