Музей королевы Софии и музей Прадо попали в двадцатку самых популярных в Европе

По данным компании AECOM, в 2017 году Музей королевы Софии посетило почти 3,9 млн посетителей, на 7% больше чем годом ранее, в то время как в музее Прадо число посетителей сократилось на 7% за год до 2,8 млн человек.

В целом, в мире рост числа посетителей музеев составил 0,2%, в то время как в Европе, напротив, наблюдался спад на 1,1%. Самым посещаемым музеем традиционно стал парижский Лувр.