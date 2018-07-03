Музей Эмпориона запускает виртуальный 3D-тур по римскому форуму

Музей археологии Эмпорион в Жироне этим летом вводит новый формат экскурсий. Посетители комплекса смогут погрузиться в древность с помощью виртуальной реальности.

Начиная с 7 июля, гости Эмпориона, смогут побывать на виртуальной экскурсии по римскому форуму. В проекте Empúries Virtual использованы 3D-технологии, а туры будут проводиться в очках виртуальной реальности.

Во время тура, рассчитанного на 10-15 человек, посетителей будет сопровождать экскурсовод. Вплоть до 11 сентября экскурсии на нескольких языках будут проводиться ежедневно с 17:00. Билет обойдётся в 10 евро, при этом экскурсию необходимо заказывать заранее.

Кроме того, было создано специальное приложение, которое позволит посетителям увидеть виртуальную реставрацию разных зон и помещений. Компания Virtus Màgic, занимавшаяся разработкой приложения, постаралась создать пространства, максимально приближенные к исторической реальности. Программа выполняет функцию гида по комплексу и предоставляет дополнительную информацию о пространствах. В создании приложения принимали участие археологи и сотрудники музея, а также использовались дроны и аэрофотосъёмка.

В Эмпорионе пообещали, что в будущем новые технологии распространятся и на другие зоны музея, включая агору.