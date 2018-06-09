Муниципалитет Гуадалупе включили в список самых красивых в Испании

Посёлок Гуадалупе в провинции Касерес стал вторым после Трухильо населённым пунктом в Эстремадуре, присоединившимся к сети «самых красивых деревень Испании».

Гуадалупе отметит внесение в престижный список, который объединяет под знаком качества населённые пункты численностью менее 15 тысяч человек, праздничными мероприятиями 9 июня. Они начнутся в 22:00 на площади Санта-Мария-де-Гуадалупе. Также состоится торжественное открытие знака с логотипом Ассоциации самых красивых деревень, который будет встречать гостей на въезде в посёлок. Кроме этого, запланирован концерт с сарсуэлой и выступлениями оперных исполнителей и фаер-шоу.

В ассоциации отмечают богатое культурное, природное и художественное наследие городка. В Гуадалупе расположен один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО - Королевский монастырь Санта-Мария-де-Гуадалупе, который был удостоен почётного международного статуса в 1993 году. Коллекции местных музеев включают работы Эль-Греко, Хуана де Фландеса, Сурбарана и Гойи. Гуадалупе также входит в состав геопарка ЮНЕСКО Вильуэркас-Иборес-Хара.

Всего на данный момент список самых красивых испанских деревень включает 68 населённых пунктов. В 2018 году к нему присоединилось 11 городков и деревень: Сегура-де-ла-Сьерра (Хаэн), Мондоньедо (Луго), Ледесма (Саламанка), Брионес (Риоха), Лерма (Бургос), Саара (Кадис), Бубион (Гранада), Альмонастер-Ла-Реаль (Уэльва), Мирамбель (Теруэль), Гуадалупе (Касерес) и Кастро-Кальделас (Оренсе).