Муниципалитет Браньосера претендует на звание старейшего города Испании

Испанская социалистическая рабочая партия представила на этой неделе в Комиссию Конгресса по финансам и государственным организациям предложение о признании муниципалитета Браньосера в провинции Паленсия старейшим городом Испании.

В этом году местный муниципалитет отмечает 1193 года со дня основания. В партийном секретариате по образованию поясняют, что Браньосера получила от графа Нуньо Нуньеса право на самоуправление 13 октября 824 года, хотя ряд историков ставит под сомнение подлинность этого документа.

В своём обращении социалисты требуют не только признать статус Браньосеры, но и призывают правительство к сотрудничеству с местной мэрией и другими учреждениями в преддверии 1200-летия муниципалитета, которое будет праздноваться в 2024 году. PSOE предлагает выпустить по этому случаю памятные марки и почтовые штемпели, а также выступает в поддержку так называемой «Декларации Браньосеры», в которой продвигается идея о местной автономии и об отказе от централизации власти.

Сегодня в Браньосере проживают всего около 250 человек.