Море выбросило на пляжи Андалусии тонны медуз

На побережье Велеса (Малага) в прошлые выходные муниципальные службы вывезли с пляжей 8 тонн гидроидных организмов.

Пользователи соцсетей публикуют кадры, на которых видно как воды у берегов кишат медузами. Купальщики сетуют на то, что как раз тогда, когда наступила хорошая погода, их пляжный отдых был прерван нашествием медуз.

Сначала медузы стали появляться в восточной части Коста-дель-Соль, на пляжах Велеса и Нерхи, а начиная с воскресенья начали распространяться к западу. Нашествие связано с сильными штормами у Пиренейского полуострова в последние недели, которые принесли медуз из открытого моря к берегу. Ожидается, что если сильные ветра со стороны Леванта сохранятся, они будут распространяться дальше на юг и могут достигнуть Сеуты.

Обнаруженные в большом количестве медузы относятся к виду Pelagia Noctiluca, который является самым распространённым в Средиземном море. Её укусы неопасны, но вызывают жжение и боль. При контакте с медузой специалисты рекомендуют в первую очередь убрать с кожи оставшиеся фрагменты щупалец.