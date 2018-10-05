Море и солнце больше не главные составляющие отдыха в Испании

Цели и предпочтения туристов в Испании изменились. В последние годы путешественники всё больше ищут новых впечатлений, которые оттеснили на второй план традиционный пляжный отдых. Его место занял культурный и активный туризм, отдых на природе.

Компании Mabrian Technologies и Interface Spain выяснили, как менялись интересы туристов, приезжающих в Испанию, с помощью анализа спонтанных упоминаний тех или иных направлений в социальных сетях. Всего анализу подвергли более 55 млн публикаций за 8 месяцев 2018 и 2017 года, в которых упоминаются 113 туристических направлений в Испании, включая побережье, разные города и места в центре страны.

Анализ показал, что культурный туризм на данный момент привлекает путешественников больше всего, на него приходится 28% упоминаний. Пляжи упомянуты в 19% публикаций. Топ-5 туристических продуктов 2018 года дополнили природные объекты (11%), активный отдых (10%) и гастрономический туризм (9%).

К тому же аналитики отмечают тенденцию к снижению интереса к пляжам, которые упоминались на 10% реже, чем в прошлом году. Кроме того, на 7% поубавился интерес к ночной жизни.

В исследовании также сообщается, как разнятся предпочтения, в зависимости от страны происхождения туристов. Среди итальянцев, например, на 22% вырос интерес к шопингу, на 11,6% – к сегменту велнес-туризма. Британцы стали на 14% чаще интересоваться семейными туристическими продуктами. Немцы чаще стали упоминать велнес, а французы – культуру.