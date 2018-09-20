Молодые женщины – самые частые пользователи каршеринга в Испании

Доклад по аренде автотранспорта представила компания ALD Automotive. По данным исследования, почти треть испанских женщин хотя бы однажды брали машину напрокат, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 20%.

Отмечается, что каршеринг лидирует в Испании среди «новых способов мобильности» и охватывает 25% рынка.

Исследование также показало различия в выборе способа передвижения, в зависимости от обстоятельств. Добираться на работу 60% испанцев предпочитают общественным транспортом, 31% пользуется для этих целей каршерингом, а 23% ездят на велосипеде. В отпуске же 47% выбирают аренду автомобиля, 46% – общественный транспорт. При этом, чтобы навестить друзей или родственников, 58% пользуются общественным транспортом, 26% берут машину напрокат, а 22% добирается на велосипеде. За покупками ездят преимущественно на арендном автомобиле или на общественном транспорте – по 40%, а каршерингом в этих случаях пользуются 18%.

К тому же, по мнению экспертов, испанцы в большинстве своём являются приверженцами устойчивой мобильности. В то же время, жители страны старше 50 лет отдают приоритет созданию хорошей сети общественного транспорта, пользователи до 49 лет просят больше автопрокатов, особенно в крупных городах, а более молодые пользователи призывают расширить сеть велодорожек. При этом все сходятся во мнении, что необходимо создавать больше перехватывающих парковок и наращивать инфраструктуру для электротранспорта.

Также выяснилось, что 20% испанцев пользуются мобильными приложениями для каршеринга, а среди молодых людей этот показатель превышает треть. 12% являются пользователями велошеринга, что выше среднеевропейского показателя, который составляет 8%. Среди молодых испанцев каждый пятый берёт велосипед напрокат для краткосрочных поездок.