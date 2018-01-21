Мобильное приложение о валенсийской Хативе стало лучшим на Международной туристической выставке

Туристическое приложение, в котором собрана информация о Хативе (Валенсия), было удостоено главной премии The AppTourism Awards 2018, церемония вручения которой состоялась 18 января на Международной выставке туризма (Fitur).

Мобильное приложение было названо «сервисным инструментом для туриста, которому предоставляется вся необходимая информация о городе, доступная в любой момент без дополнительных расходов на навигацию в интернете». Программа информирует о туристических развлечениях и городских маршрутах и не требует подключения к интернету, что облегчает его использование для иностранцев. Приложение также определяет местоположение туриста и отправляет уведомления при приближении к какой-либо достопримечательности. Кроме того, для некоторых из них доступны аудиогиды.

Приложение было создано при поддержке мэрии Хативы и агентства xatcom.net, которое занимается дизайном и наполнением туристического портала xativaturismo.com. Оно также вошло в число финалистов в категории лучших путеводителей.