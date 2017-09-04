Мишель Обама прилетела на Майорку по приглашению экс-посла США в Испании

Бывшая первая леди Америки Мишель Обама прилетела на Майорку в качестве гостьи экс-посла США в Испании Джеймса Костоса и его супруга Майкла Смита. Как сообщает The Olive Press, она прибыла на остров во вторник рано утром без своего мужа.

Нынешний визит на Майорку стал для Мишель вторым: в 2010 году она приезжала в летнюю резиденцию испанской королевской семьи Маривент по приглашению экс-монарха Хуана Карлоса и его супруги Софии. На этот раз бывшая первая леди остановилась у Костоса и Смита, с которыми ее связывает тесная дружба. Обычно экс-посол и его муж проводят летние каникулы в поместье Сес-Планес, принадлежащем Мариете Салас, бывшей супруге грузинского князя Зураба де Чокотуа и подруге Марты Гайа, предполагаемой любовницы Хуана Карлоса. Салас считается одной из самых влиятельных женщин на острове.

Визит стал частью летнего отпуска Мишель и потому не считается официальным. Каникулы семейство Обама провело на американском острове Мартас-Винъярд, где 4 августа они отметили день рождения экс-президента.