Мишель Обама получила туристичекую премию мэрии Гранады

Жюри приняло решение присудить премию Мишель за влияние, которое оказал её визит в Гранаду летом 2011 года на приток туристов. Как отмечают городские власти, этот визит разделил туризм в Гранаде на «до» и «после», причём это заявление справедливо как для туристов из Испании, так и из других стран, в первую очередь, из США.

Церемония награждения лауреатов премии состоится 13 сентября во дворце Паласио-де-лос-Кордова.

Награды в сфере туризма присуждаются мэрией Гранады в разных категориях, среди которых лучший ресторан, лучшие представления для туристов, гостиничные и транспортные услуги и другие номинации. В этом году премия проходит уже в девятнадцатый раз.