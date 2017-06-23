Международное жюри выбрало лучшее испанское вино

Красное вино Viña Albali Gran Reserva Selección Privada 2010 во второй раз подряд было отмечено премией Chairman's Trophy, присуждаемой в рамках престижного международного конкурса Ultimate Wine Challenge. Как сообщает Lanza Digital со ссылкой на пресс-релиз винодельни Félix Solís Avantis, это единственное испанское вино, получившее в этом году высшую награду с результатом в 97 баллов из 100. Кроме того, оно было отмечено отличительным знаком Great Value благодаря соотношению цены и качества.

В целом компании Félix Solís Avantis также удалось достичь выдающихся результатов: 9 из 10 ее вин, представленных на конкурс, получили отметки выше 90 баллов. Среди них особенно выделяются Viña Albali Reserva 2012 (95 баллов), Altos de Tamaron 2016 (94 балла) и Altos de Tamaron Reserva 2013 (93 балла). Все они также были включены в категорию Great Value.

За восемь лет проведения конкурса Ultimate Wine Challenge мероприятие стало крупнейшей витриной глобальной винодельческой промышленности. За эти годы на нем было представлено более 1200 лучших вин, в том числе игристых и крепленых, а также сидра и саке со всего мира.

Винодельня Félix Solís Avantis, которой принадлежит авторство лучшего испанского вина этого года, была основана в 1952 году. Это семейное предприятие владеет производствами в крупнейших винодельческих регионах страны, продукция которых отмечена знаком "Гарантия подлинности происхождения" (D.O.). В их числе – Риоха, Рибера-дель-Дуэро, Вальдепеньяс, Ла-Манча и Торо. Продукция компании представлена более чем в 120 странах. Основными зарубежными рынками сбыта являются США, Россия, Япония и Китай. Винодельня имеет филиалы в Европе (Германия, Франция, Великобритания и Чехия), Америке (США) и Азии (Китай), а также представительства в Мексике и Японии. Помимо этого, в планах руководства значится открытие производства в Чили. Обширное присутствие Félix Solís Avantis на международном рынке обеспечивает компании место в десятке крупнейших продавцов вина в мире.