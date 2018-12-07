Между Барселоной и Пучсердой пустили «белый поезд»

В четверг, 6 декабря, железнодорожный оператор Renfe вновь пустил так называемый «белый поезд» (Tren Blanco), который каждую зиму соединяет Барселону с каталонскими Пиренеями.

Как сообщается в официальном заявлении компании, зимний поезд будет курсировать по маршруту пригородной линии R3 из Оспиталет-де-Льобрегат в Пучсерду (Жирона) через Вик. Он будет ходить по выходным и праздничным дням вплоть до 22 апреля, когда закончится лыжный сезон и Страстная неделя.

В прошлом сезоне более 16,7 тысяч пассажиров воспользовались услугами «белого поезда», чтобы побывать в Пиренейских горах, что на 17% больше по сравнению с предыдущим годом.