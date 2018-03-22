Между Барселоной и Меноркой дважды в день будет ходить дополнительный паром

Компания Trasmediterránea объявила о введении новых рейсов между Барселоной и Маоном (о. Менорка). Дополнительные паромы будут курсировать дважды в день в летний сезон.

Компания решила увеличить количество рейсов в период, когда наблюдается самый высокий спрос. Зимой компания выполняла пять рейсов в неделю.

Новое расписание вступит в силу с 11 июня. Рейсы будет выполнять судно Juan J. Sister. По выходным и в другие даты, когда пассажиропоток увеличивается, планируется пустить ещё один дополнительный паром.

В пятницу 27 июля, 3 и 10 августа паромы отправятся из Барселоны в 15:00 и 22:45, а из Маона – в 11:00 и 23:55. По субботам в период с 28 июля по 8 сентября отправление из каталонской столицы запланировано на 13:00 и 22:45, из Маона – в 11:00 и 23:00. По воскресеньям с 29 июля по 2 сентября из Барселоны паромы будут выходить в 09:30 и 22:45, а с Менорки – в 11:00 и 18:00. Исключение составляют выходные 4-5 августа, когда расписание будет отличаться от предложенного.

Каждое судно сможет перевозить до 1684 пассажиров и 343 транспортных средств.