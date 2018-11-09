Метро Малаги названо лучшим в Испании

Испанская Организация защиты потребителей и пользователей (OCU) провела исследование о качестве услуг метрополитена в разных испанских городах и отдала пальму первенства Малаге.

Метро в столице Коста-дель-Соль получило максимальную возможную оценку в 100 баллов. Оценивали работу метрополитена сами пользователи по разным критериям, в том числе по переполненности или задержкам поездов.

Как показали результаты, в Малаге скопления людей почти не ощущаются, а задержки незаметны.

Высокая степень удовлетворённости метро Малаги выражается и в росте числа пассажиров. Так, в октябре было зарегистрировано рекордное количество поездок: 650 682 за месяц. Как сообщают в Совете Андалусии, под управлением которого находится метро главного города Коста-дель-Соль, в 2017 рост составил 10% по сравнению с предыдущим годом.

На втором месте в рейтинге OCU оказалось метро Бильбао с оценкой в 88 баллов из 100. Третью строчку разделили Мадрид, Пальма и Севилья, которые получили по 80 баллов.