Метро Мадрида скорректирует информацию о движении поездов на табло

Информация об интервале движения поездов мадридского метрополитена будет появляться на табло за 7,5 минут до прибытия состава, а не за 6, как это было раньше, сообщают информационные агентства Испании. По словам советника регионального правительства Анхеля Гарридо, соответствующие изменения в Пассажирском регламенте были одобрены властями столичной автономии в минувшую среду. Данный документ был принят в мае 1987 года и с тех пор пять раз подвергался модификациям. Кроме того, сфера его действия была расширена и охватила следующую в пригороды ветку Metro Sur, а также трамваи Metro Ligero.

Путем увеличения временного промежутка, в течение которого пассажиры смогут увидеть оставшееся до прибытия поезда время, правительство намерено предоставить пассажирам более подробную и доступную информацию. Кроме того, на экранах будет отображаться время до прибытия последующих поездов. На информационных панелях также будут представлены и другие полезные сведения, например, данные о билетах и их стоимости.

Помимо этого, в регламент был внесен и ряд других изменений, связанных с различиями тарифов в зависимости от отрезка пути. Они призваны прояснить информацию о том, до какой точки можно добраться с тем или иным проездным документом.

Вышеупомянутые изменения вступят в силу на следующий день после их публикации в Официальном бюллетене автономного сообщества Мадрид (BOCM).