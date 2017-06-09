Месси купил четырехзвездочный отель в Ситжесе

Звезда "Барселоны" Лионель Месси купил четырехзвездочный отель MiM Sitges в 40 км от Барселоны, сообщают испанские СМИ. Гостиница, входящая в сеть Majestic Hotel Group, обошлась футболисту в 30 млн евро.

Отель расположен в Ситжесе рядом с морем, до пляжа - 2 минуты пешком. В гостинице есть спа-центр, круглосуточный тренажерный зал и бассейн на крыше. В ресторане отеля подают блюда местной и интернациональной кухни, а из бара на крыше открывается вид на море и горы. В Барселону удобно и быстро ездить поездом - вокзал находится в 10 минутах ходьбы от MiM Sitges.

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